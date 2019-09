O Revitaliza sumase ao "Canteira Fest" de Vilaboa para compostar os residuos do festival

O Plan Revitaliza da Deputación sumarase este venres e sábado ao "Canteira Fest" de Vilaboa para compostar todos os residuos orgánicos do festival e recoller tamén de maneira separada as outras fraccións do lixo. A intención é que as persoas que asistan ás actividades e concertos colaboraren tamén co medio ambiente e en lugar de tirar todo o lixo a un mesmo colector, sendo ambientalmente conscientes e reciclando.

O obxectivo é acadar unha festa co 100% de separación do lixo, animando á xente a deixar todos os residuos posibles no seu respectivo colector. Para os restos orgánicos (restos de comidas, panos brancos de papel e pan) haberá tres composteiros de 800 litros que se instalarán na zona de comida e bebida, onde haberá unha ducia de postos con diferentes alternativas. Tamén haberá illas de reciclaxe -convenientemente sinalizadas- para plásticos, vidro e outros materiais.

Disporanse cartaces informativos por todas as zonas do festival convidando á cidadanía a colaborar na iniciativa co obxectivo de amosar a responsabilidade e conciencia ecolóxica e dar prestixio ambiental ao evento, conventéndoo nun dos máis sustentables da provincia.

A invitación a compostar no "Canteira Fest" incorpórase nesta edición despois do éxito da campaña do Revitaliza noutras festas gastronómicas, onde aínda sendo un volume de biorresiduos moi grande, conseguiuse unha completa colaboración da cidadanía.