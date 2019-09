El BNG reclama una mejora de los servicios de emergencia en la comarca

El BNG llevará a Pleno, de forma simultánea en diferentes municipios de la comarca de Pontevedra, una moción sobre la necesidad de dotar al interior de un parque de bomberos. En concreto, el partido nacionalista presentará dicho recurso en los Concellos de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Ponte Caldelas, A Lama y Moraña.

Así lo anunció ayer el portavoz del BNG en Cerdedo-Cotobade, Ernesto Filgueira, quien entiende que "esta cuestión debe ter un trato preferente e urxente, pois existe unha zona de sombra en case media provincia que está sen dotar dos servicios de emerxencia axeitados".

Los portavoces nacionalistas de los diferentes municipios que emprenderán esta acción como medida de presión, entienden que "existen miles de hectáreas nos que a asistencia de bombeiros profesionais non está cuberta e onde a súa chegada ante un accidente de tráfico ou un incendio se prolonga ata máis dunha hora", indicó Filgueira.

En la actualidad, los parques de bomberos más cercanos a los concellos del interior de la comarca de Pontevedra son los de Silleda, Vilagarcía de Arousa, Ribadumia y el de Cangas, de ahí que el BNG exija que "as zonas de interior tamén merecemos que este tipo de servizo se mellore".

En este sentido, el portavoz nacionalista apuntó que "fálase da España baleira e de que en Galicia se está dando unha despoboación importante no rural, pero se non se dotan aos concellos dos servizos axeitados é normal, por iso queremos que os Concellos leven a cabo as xestións oportunas ante a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra para que estes parques de bombeiros sexan efectivos no tempo".

Ernesto Filgueira indicó que, según la normativa europea, "a resposta que se esixe por parte dos servizos de emerxencias é dun tempo máximo de 20 minutos e no noso caso chega a prolongarse ata máis dunha hora, co cal nese tempo poden darse moitas desgrazas nos nosos territorios".

El representante del BNG hizo así referencia la catástrofe registrada en 2017 con la ola de incendios que ahogó a muchos de los municipios de la comarca pontevedresa, señalando que solo en esa ocasión ya se vieron afectados "máis de 200 bens distintos de natureza forestal e máis de 20.000 hectáreas do territorio".

En la moción que se presentará de forma simultánea, los nacionalistas solicitan que las diferentes corporaciones municipales insten a la Axencia Galega de Infraestruturas a la mejora de la seguridad en los viales de su titularidad, al igual que a la Diputación de Pontevedra, así como a la dotación de medios de emergencias que permitan reducir el tiempo de respuesta ante los posibles incidentes que se puedan registrar en la comarca.

Asimismo, el BNG pide que las administraciones locales insten al Consorcio provincial de Pontevedra para la prestación del servicio contra incendios y salvamento a la creación de parquesque reduzcan el tiempo de respuesta.

Por otra parte, también considera fundamental la dotación de más recursos materiales y humanos a los centros de salud y PAC de estos municipios, pues "deben estar preparados de forma axeitada para resolver as diferentes casuísticas que se poidan dar nas nosas vilas".