El PSOE insta a los vecinos a unirse contra el "impuesto" por la reforma de la Praza do Pazo

El grupo municipal socialista insta a los vecinos que residen en el entorno de la Praza do Pazo a constituirse en asociación de afectados para evitar el pago del "impuesto que pretende imponer Telmo Martín" por la reforma de este recinto.

El alcalde anunció hace unos días su intención de reformar la Praza do Pazo, pero tendrá que ser los residentes quienes cofinancien esta obra con aportaciones económicas. El presupuesto de la reforma secalcula que ascenderá a medio millón de euros.

Considera la portavoz del PSOE, Ainhoa Fervenza que "na Praza do Pazo no se vai instalar ningún suministro imprescindible, se non que se vai a embelecer. Non é unha actuación que beneficie soamente aos residentes da plaza. Máis ben contribúe e mellorar a imaxe da cidade".

Fervenza se pregunta que si se le pedió dinero a los vecinos de la calle Progreso, por lo que para ella "este é un claro caso de agravio comparativo. Para o concello hai veciños de primeira e veciños de segunda".

La representante del PSOE en Sanxenxo denunciaba tamén que "ainda que Telmo lle chame cofinanciamento, realmente se trata de un imposto de obrigado pagamento".

Al respecto, Fervenza recuerda que "esta medida é radicalmente oposta ao ideario do Partido Popular, que no seu programa electoral plantexa a supresión de impostos, polo que unha vez máis Telmo Martín fai con unha man e desfai coa outra".

Por ello, desde el grupo socialista proponen a los vecinos que viven en este lugar del centro urbano que se constituyan en asociaciones de afectados, "xa que este imposto só se pode evitar mediante un proceso contencioso", afirma Ainhoa Fervenza.

Cabe recordar que la reforma de la Praza do Pazo diseñada por el Concello conlleva la inclusión de dos zonas, la superior, en la que destaca un espacio de 675 metros cuadrados, para espectáculos y conciertos, además de una zona ajardinada de 195 m2. En la zona inferior habrá un amplio espacio libre pavimentado en piedra de 443 m2 y un jardín de 144 m2. El coste total sería de 522.549 euros.