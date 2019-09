O Certame Audiovisual Curtas Armadiña presenta o xurado desta edición

Belén Constenla, Fon Cortizo, Mariana Carballal, Romina Doce e Xosé Manuel Esperante conforman o xurado da quinta edición do Curtas Armadiña, certame audiovisual organizado pola ACDeM Armadiña que se celebrará do 11 ao 17 e novembro e no que este ano compiten curtametraxes en lingua galega, curtas localizadas en Galicia e producidas por productoras galegas ou de fóra de Galicia, pero cuxa dirección sexa galega.

Estos profesionais do mundo audiovisual que conformarán o xurado oficial, escollerán as pezas que gañarán a Áncora de Ouro, premiado con 1.000 euros e un trofeo, e a Áncora á Mellor Curtametraxe animada, con 500 euros e un trofeo. O público será o encargado de escoller a Áncora de Prata, con 500 euros. A Áncora ao Mellor Vídeo Musical será outorgado polo alumnado do instituto local, con un premio de 300 euros. Por segundo ano, CREA, a Asociación de Profesionais da Dirección e a Realización de Galicia, colaborará co certame entregando o Premio á Mellor Dirección.