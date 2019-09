Escuchando Elefantes, vuelve a los escenarios

Los gallegos Escuchando Elefnates llegan a Pontevedra tras el parón del pasado año motivado por el accidente de tráfico que sufrieron lo componentes de la banda duante la gira y que paralizó su actividad. Bajo el título "We are fine, thank you", Silvia Andrade y Carlos Tajes vuelven a subirse a los escenarios para reenconrarse con el público y agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas desde el accidente, el cual les mantuvo alejados del público durante todo el pasado año.

En diciembre de 2017 la banda se dirigía hacia Reino Unido para coenzar su gira " Hope", pero sufrieron un aparatoso accidente de tráfico con su furgoneta, lo que hizo que la actividad del grupo se paralizase.

En esta nueva gira, la banda coruñesa repasará los principales éxitos de su discografía, que cuenta ya con tres álbumes de estudio y que les ha convertido en una banda de referencia en el panorama musical, con un directo en el que consiguen la complicidad absoluta con el público debido a la cercanía y la entrega que les caracteriza. En los conciertos, Escuchando Elefantes también compartirá con los asistentes el material en el que están trabajando y que formará parte de su próximo álbum. La gira comenzó el pasado mes de febrero en Carballo, consiguiendo éxios en ciudades como Vigo, A Coruña, Madrid, Barcelona y Lugo. Para seguir con la gira, Sala Karma acogerá su próximo concierto el 4 de octubre. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketea.