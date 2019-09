Castiñeiras ya es seguro para los efectivos de emergencias

El cierre de la fisura y la limpieza de los fondos llevados a cabo por la Concellería de Medio Ambiente de Marín en el vaso hidráulico del lago de Castiñeiras garantiza que este punto sea efectivo como lugar de recogida de agua en caso de emergencias e incendios, tal e como sucedió en las últimas semanas.

La problemática que existía antes de la intervención llevada a cabo por la Administración local suponía una falta de caudal importante en el lago, poniendo así en peligro la correcta atención a los incendios, puesto que el helicóptero de emergencias podía llegar a tener auténticos problemas para recoger auga, viéndose incluso obligado a desplazarse a otros puntos más lejanos del lugar de donde se estaban registrando los fuegos.

Según manifestó ayer el Concello, las comunidades de montes, propietarias de los terrenos, se mostraron "moi satisfeitas pola recuperación dunha das xoias do Parque de Cotorredondo". Asimismo, en palabras de portavoces de la Administración local, incidieron "na importancia que ten que o lago estea dispoñible para frear situacións de emerxencia que se poidan producir na contorna".

El Concello, a través da súa Área de Medio Ambiente, también apuntó que tiene como prioridad "a conservación e posta en valor deste enclave, no que xa levaron a cabo diversas actuacións de mellora, como a renovación da barandilla, a substitución dos vellos carteis por sinalizacións novas e a construción dos asadores, que converteron a Marín no primeiro municipio galego no que poder practicar esta actividade ao aire libre durante os meses do verán".

Entre las próximas actuaciones , el Concello del municipio marinense llevará a cabo la construción de dos áreas recreativas infantiles. Para ello, contará con la colaboración de la Consellería de Cultura e Turismo, que realizará una aportación de 75.000 euros. Así l o anunció la semana pasada el conselleiro Román Rodríguez, quien firmó en la Casa consistorial el convenio correspondiente con la alcaldesa del municipio de Marí, María Ramallo.

El próximo 23 de septiembre finalizará el plazo d presentación de ofertas y posteriormente dará comienzo el procedimiento de adjudicación de los trabajos para ejecutar la construcción de dichas áreas recreativas.