"Se debería hacer un esfuerzo por recopilar su obra completa"

No es poco el tiempo que Silvia Sánchez ha dedicado a intentar recuperar la figura y obra de su abuela. Horas buceando en diferentes bibliotecas gallegas, reuniones con académicos y con responsables de diferentes instituciones... hubo momentos en los que estuvo a punto de tirar la toalla, pero con el centenario de la publicación del poemario 'Cadencias' a la vista, se abre una ventana de esperanza.

-¿Qué sería lo ideal para honrar su memoria?

-Me gustaría que se reconociera que fue una persona de indiscutible mérito, no solo por la época en la que escribía , en la que la mujeres eran minusvaloradas por el hecho de serlo, sino por utilizar el idioma gallego en gran parte de sus composiciones, algo que no era habitual de aquella.

Creo que por justicia para con ella, desde las instituciones se debería realizar un esfuerzo para compilar su obra, disgregada en bibliotecas universitarias, en el fondo bibliográfico del Centro Gallego de Buenos Aires y bibliotecas particulares, y promover acciones diversas de divulgación de la poetisa Herminia Fariña Cobián.