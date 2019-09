Pontón propone un comité de crisis y una ley autonómica contra el cambio climático

En la jornada de ayer tuvo lugar la campaña nacional sobre emergencia climática en la Illa das Esculturas, en la que intervino la portavoz nacional do BNG, Ana Pontón junto con el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Durante la rueda de prensa Lores destacó la imprescindible necesidad de tomar medidas que puedan evitar la deriva del planeta, con el cada vez más preocupante cambio climático. Por lo que declaró el apoyo, desde el gobierno local, a la jornada de la huelga mundial del día 27 de septiembre, una protesta global que tiene como fin la sensibilización de la sociedad sobre el estado de emergencia climática. También quiso hacer hincapié en las políticas llevabas a cabo en la ciudad de Pontevedra para hacer frente al cambio climático, como el calmado de tráfico y la reducción en " un 70% das emisións do tráfico", la recuperación de ríos y zonas verdes, el cuidado de las redes de agua potable, entre otras medidas llevabas a cabo durante las legislaturas.

La portavoz nacional el BNG, Ana Pontón intervino durante el acto de presentación de propuestas para impulsar políticas medioambientales destinadas a frenar la situación de emergencia climática, entre las que incluyen la creación de una ley automática y la articulación de un comité de crisis. "é preciso actuar sen medo porque temos un perigo real que afecta á propia viabilidade do planeta" incidió Pontón, donde apuntó que Galicia " ten que estar na primeira líña contra a emerxencia climática".

Entre las primeras medidas, la portavoz nacionalista hizo público el apoyo a la movilización del 27 de septiembre, además solicitó a la Xunta la urgente creación de una Ley gallega contra la crisis climática " que sexa a base dunha nova estratexia" que signifique un cambio en las políticas que actualmente impulsa el gobierno gallego y que " seguen insistindo nun modelo que non é sustentable", según denunció Pontón. La tercera propuesta de la formación es la puesta en marcha de un "comité de crise frente á emerxencia climática" que estaría coordinado desde la Xunta y que contaría con la participación del conjunto de asociaciones y organizaciones que analizaran la eficacia de las medidas que se están adoptando.

Finalmente, expresó su compromiso de que, allí donde el BNG tenga responsabilidades de gobierno, tomarán "medidas que poñan no centro o cambio de modelo e a loita contra o quentamento global", cuestiones que también tratarán de impulsar en aquellas instituciones donde estén presentes como oposición.

La líder nacionalista abogó por "pasar de palabras a feitos" para no dejar de una "herdanza envenenada" a las próximas generaciones "nun momento no que aínda podemos facer algo" y declaró que desde la Xunta solo se están llevando a cabo "propostas cosméticas" para hacer frente al problema, todo lo contrario que el partido nacionalista, que desde hace años considera que "é garantía contra o cambio climático". Entre otras cuestiones el partido propone reducir las emisiones contaminantes hacer una transición ecológica para una economía basada en las energías renovables. Según Pontón, las verdaderas causas que están detrás de este problema medioambiental, se encuentran en el "modelo capitalista depredador que poñe o lucro e o beneficio nos grandes lobbies económicos por encima do respeto ó medio ambiente xerando graves desequilibrios sociais".

En la presentación de estas propuestas que se llevarán al Parlamento de Galicia, la portavoz señaló que la defensa del medio ambiente " forma parte do ADN" del partido nacionalista y citó como ejemplos diferentes políticas llevadas a cabo como la lucha por frenar la construcción masiva de embalses, la oposición a la instalación de una central nuclear, " a loita para sacar a Ence da ría".