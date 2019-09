Nuevos cortes de luz en la ciudad indignan a comerciantes y vecinos

"No es una situación normal y desde luego requiere una respuesta contundente", afirmó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ante los nuevos apagones de luz sufridos ayer en la ciudad. El regidor ha vuelto a pedir explicaciones a la empresa suministradora Naturgy y a la Consellería de Industria para que informen de forma detallada de lo sucedido y ofrezcan soluciones. Hace quince días el gobierno local ya se había dirigido a ambas entidades para pedir explicaciones, como recordó el alcalde "y aún tenemos pendiente celebrar una reunión con los responsables para que nos expliquen qué está pasando", añadió Lores.

Naturgy, o Unión Fenosa Distribución, volvió ayer a dejar sin luz a varias calles del centro urbano durante la mañana, afectando a más de un millar de vecinos.

Ante la repetición de estas incidencias el Concello ha vuelto a enviar un escrito a la compañía suministradora y a la Xunta de Galicia para que informen de lo sucedido.

Mientras, en las calles de Pontevedra crece la indignación por estos reiterados cortes de luz, que al margen de las molestias causan perjuicios a los empresarios y comerciantes.

El fallo de ayer dejó sin suministro a la zona de Alameda, Reina Victoria, Rúa da Oliva, Gutiérrez Mellado, Michelena, gran parte del barrio de Mollavao, Rosalía de Castro, Campolongo, María Victoria Moreno y calles aledañas. Los negocios más afectados fueron los de hostelería y las tiendas de la galería de la Oliva, que se quedaron a oscuras en hora punta, dejando si suministro a cafeteras, neveras, cajas registradoras y todo tipo de maquinaria necesaria para trabajar.

En el caso de los restaurantes estos cortes de luz continuados pueden hacer perder mercancía congelada en la que no se puede romper la cadena de frío, al margen de que muchos clientes se van o ya no entran en los locales al ver que no hay luz.

En las últimas semanas se han producido varios incidentes de ese tipo en el centro de la ciudad, por lo que los comerciantes, hosteleros y vecinos han expresado su malestar tanto a la compañía suministradora como al ayuntamiento por ser la administración más cercana.