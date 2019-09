Bueu reclama a la Xunta que todos sus vecinos tengan acceso libre a Ons

12.009. Ese es el número de habitantes de Bueu y las personas que, según el concello, deben tener acceso libre a la Illa de Ons. El gobierno local remitirá en las próximas horas a la Consellería de Medio Ambiente el padrón municipal ante la demanda que la titular del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, hizo en su intervención del martes en el Parlamento Galego. "Culpa ao concello de non dicir o número de illáns, así que enviamos o que nós consideramos illáns por ter un sentimento, por ter un contacto coas Ons", justificó el alcalde en funciones, Julio Villanueva, en una postura que manifestó consensuada con el resto del equipo de gobierno.

Villanueva asegura que "todos os veciños de Bueu foron a Ons algunha vez, e nós non temos restriccións para ir a Cela ou a Beluso, así que cremos que debería haber 12.009 personas que poidan ir á Illa sen restriccións de ningún tipo". El regidor en funciones subraya que el cupo "é absolutamente necesario" y asegura estar "orgulloso de que a Illa sexa Parque Nacional, pero os veciños están antes que o parque". Y lanza un órdago: "Se a Xunta considera que non pode organizar o cupo, que nos transfira as competencias a nós e o concello xa se encarga de regular o acceso con esas 1.300 personas do cupo más otras 300 para o camping e 200 para grupos organizados".

El alcalde buenense considera que hasta la aprobación del Plan Rector de Usos e Xestión (PRUG) el acceso a Ons "era libre e nunca se encheu", y achaca los problemas a la campaña de Cíes como un paraíso natural, que acabou traendo máis xente aquí. "Eu estou encantado, pero sempre que se respecten os dereitos dos veciños", subraya.

Considera que el carné como control de acceso no es operativo "porque a Xunta podería ter 5.000 persoas máis", y lo ejemplificó con su caso particular. "Meu avó tivo cinco fillos, con dos ou tres fillos cada uno de eles. En total somos un 64 contando familiares ata cuarto grado, irmáns e cónxugues. Só hai que multiplicar. 64 por familia más seis a maiores por 80 casas da 5.600 persoas", resume.