O Museo, o escenario perfecto

Xosé Manuel Rey (c.) xunto con Antón Reixa, Jacobo Sutil, Carme Fouces e Fran Rivera no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra. // FdV

O Museo de Pontevedra será un dos principais escenarios do 15 aniversario do Cantos na Maré que terá lugar esta fin de semana na cidade do Lérez. O director do Museo, Xosé Manuel Rey, destacou que haberá ata nove eventos diferentes pensados para atender as demandas dun público heteroxéneo, tanto familiar como adulto: do venres 13 ao domingo 15.As actividades foron presentadas na mañá de hoxe polo propio Xosé Manuel Rey, acompañado do director de Cantos na Maré, Fran Rivera; a concelleira de Cultura Carme Fouces; o director de AGADIC Jacobo Sutil e o músico Antón Reixa.

Segundo afirmou Rey, o Museo continúa a senda de cooperación co festival, "que entra en fase de reorientación para atravesar máis mares e espallarse a máis mundos", xa que ao seu entender non hai sitio mellor "para ilustrar a transcendencia que o mar ten na configuración da nosa identidade, pois permite entender porque razón para todos os que vivimos asomados ao mar este non é límite ou fronteira, senón espazo para a transferencia de cultura material, ideas, linguas, músicas ou tradicións". Tamén destacou que varias das actividades, todas de balde, están especialmente concibidas para público familiar como a narración oral " Apatacón" con Vero Rilo e Faia Díaz que terá lugar el venres ás 17.00 horas.O espectáculo músico teatral con Magín Blanco "Camiños", que será o sábado ás 11.30 horas e o obradoiro de música na Prehistoria no último día do festival ás 11.30 horas.

O resto de eventos diríxense ao público adulto, o venres ás 18.00 horas se proxectará "Ruth" e Antonio Pinhao Botelho. O sábado, ás 16.30 horas se levará a cabo unha visita guiada pola Colección do Museo e concerto de Brais González, máis tarde será o turno do documental "Onde estás Joao Gilberto?" de Georges Gachot ás 18.00 horas e para acabar coa xornada, ás 19.15 horas o espectáculo aRi[t]mar Poesía na Maré.

O domingo se comezará co Roteiro pola cidade con Xurxo Souto ás 10.30 horas y finalmente para rematar coa programación no Museo, Antón Reixa presenta a súa performance "Melancholemia".

Pola súa banda, Fran Rivera, director de Cantos na Maré subliñou que o festival Cantos na Maré "medrou e invadiu a cidade". Tamén o director de AGADIC, Jacobo Sutil, felicitou á organización por afondar na colaboración co Museo, do que dixo "é unha grande referencia en Galicia", e destacou que esta é a edición "máis rica" do festival. Dende o ágoberno local, a concelleira de Cultura Carme Fouces salientou o soporte do concello no festival, sublimando a riqueza dun festival que traballa en prol do idioma, que " mostra o que temos e o que queremos ser no futuro". Ademáis añadiu que, "O Museo é a peza perfecta para lanzar o idioma e a cultura".

Finalmente, Antón Reixa puxo en valor "o bo paradigma de colaboración entre institucións en prol da creación artística" que se dá con Cantos na Maré e explicou a súa performance do domingo día 15, baseada na poesía e o vídeo.