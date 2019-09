Starbucks pone una pica en Pontevedra

Para muchos el café se une a las horas de estudio, pero también a los encuentros con amigos, a las sobremesas... Por ello, la marcha ha decidido poner una pica en Pontevedra en un entorno donde se reúnen estas circunstancias: el campus universitario de Pontevedra. La cadena internacional ha inaugurado hoy su primer "córner" en la ciudad con un autoservicio en la facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.

"Starbucks on the go se trata de un espacio donde poder relajarse, cargar pilas y compartir momentos agradables con los compañeros, al tiempo que saborean una selección de sus cafés favoritos", destaca la compañía en un comunicado.

Desde Starbucks señalan que los estudiantes podrán escoger entre más de 100 opciones de bebidas diferentes, en diferentes tamaños, e incluso personalizarlas a su gusto con un toque de vainilla, sirope de caramelo o dosis extra de café. La variedad disponible abarca desde el café espresso, espresso macchiato, café americano, café latte, cappuccino, latte macchiato, café mocha o chocolate caliente a lattes fríos como Vainilla Latte, entre otros.