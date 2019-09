Carlos Ferrer abandona la presidencia de Difusión Felina

El hasta ahora presidente de la asociación de rescate, protección y cuidado de gatos abandonados Difusión Felina, Carlos Ferrer Aguilar, ha dejado su cargo después de ocho años al frente del mismo y luchando por sacar adelante un colectivo que no lo ha tenido nada fácil, sin ayudas institucionales y sin más aportaciones que las de los propios voluntarios y ciudadanos.

El joven pontevedrés, que fundó Difusión Felina cuando tan solo tenía 15 años junto a otros dos adolescentes, hizo pública su renuncia anoche en un post en el Facebook de la asociación, desde donde se promueve la adopción de felinos de la calle.

Asegura que se exime de "cualquier tipo de responsabilidad de hoy en adelante" y que se queda "única y exclusivamente" como portavoz de dicha asociación.

"Si algo me da pena de todo esto es que esta labor nunca fuera lo suficientemente reconocida por las instituciones públicas, cuando hemos estado durante años sacándole los problemas de encima, cuando la responsabilidad es de ellos, no nuestra", explica en el citado comunicado on line, haciendo clara referencia a la falta de ayudas desde el Concello de Pontevedra para llevar a cabo este trabajo incansable, así como desde otras Administraciones.

Aunque no explica los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, Carlos Ferrer sí que dedica buena parte de sus palabras a agradecer a los adoptantes, casas de acogida, veterinarios, colaboradores y "teamers" (que colaboran con un euro al mes a la causa) sus aportaciones y ayuda durante todos estos años. También a todos los compañeros que han hecho posible el camino andado por Difusión Felina hasta ahora, "el mejor equipo que se puede tener".

"No puede existir mejor palabra que lo defina que: orgullo. Orgullo por toda la gente que durante estos ocho años luchó a mi lado. Orgullo por conseguir que en Pontevedra se conozca la labor que mucha gente realiza a diario, y que los gatos en la calle no viven, sobreviven. Orgullo de conseguir rescatar más de mil gatos abandonados, y que muchos de ellos viven en casas adoptados y felices", confesó sentir.

Difusión Felina continuará con su labor de recogida y gestión de adopción de los mininos, aunque está claro que la dimisión de Carlos Ferrer como su presidente, alma mater de la asociación, marca un antes y un después de la misma.