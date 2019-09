La Feira Franca se cerró con escasas incidencias y libre de agresiones y acosos sexuales

Tal y como sucedió en las fiestas de La Peregrina, cuando los voluntarios del PuntoMorado acompañaron hasta sus casas a dos mujeres jóvenes que así lo solicitaron, el personal de la caravana contra las violencias machistas volvió a prestar este servicio el pasado sábado a na joven que les pidió que fueran con ella hasta el coche, que estaba estacionado en el campus.

Fue la única intervención de este estilo del Punto Morado en la caravana instalada en la Feira Franca en donde tampoco se tuvo constancia ni se recibieron avisos de mujeres que sufrieran casos de acoso o agresión sexual. Tampoco se recibieron alertas de mujeres desorientadas por embriaguez (lo que sí ocurrió durante la Peregrina) en un servicio que volvió a tener una gran acogida entre todos los participantes en la Feira Franca.

La propia concejala de Igualdade, Paloma Castro, se mostró "sorprendida" por las colas que había para recibir información en la caravana.

La mayor parte de las consultas versaban sobre los casos en los que se pueden solicitar acompañamientos a mujeres, sobre la legislación actual en materia de violencia de género, el acoso telefónico o cibernético las diferencias entre agresión sexual y abuso, el tipo de conductas consideradas acoso, o los teléfonos de atención existentes.

Según indicó la coordinadora de la iniciativa, Mónica Novas, la buena acogida de la caravana morada se reflejó, una vez más, en el elevado número de "nais, pais e, sobre todo, xóvenes, que se achegaron para agradecer a existencia desde punto de seguridade para as mulleres". "O acompañamento e a atención a mulleres en estado de desamparo son as accións que mellor acollemento teñen entre as opinións dos usuarios e usuarios que visitaron o Punto Morado", destacó.

La actividad informativa se completó con el reparte de miles de flyers, pegatinas, dípticos y pulseras de concienciación contra las violencias machistas que se repartieron. Castro se mostró "orgullosa do comportamento cívico e a actitude exemplar dos veciños de Pontevedra, que novamente amosaron que na nosa cidade se pode desfrutar dunhas festas tranquilas e libres de violencias machistas".