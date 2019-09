Moraña ofrece obradoiros con terapias termales para personas con discapacidad

Para dar continuidad a los Obradoiros de Servicios Sociais, el Concello de Moraña anunció ayer que pone en marcha un nuevo turno de actividades de terapias termales para personas con discapacidad motora, que consistirá en circuitos lúdicos a través de baños como medida preventiva y paliativa de mejora en la calidad de vida, autonomía y movilidad de este colectivo.

Esta atención a personas de la tercera edad, que ya se llevó a cabo el pasado año con una decena de participantes, se desarrollará entre el 14 y 25 de octubre en las Termas de Cuntis. Las sesiones serán un total de diez y tendrán una duración de dos horas cada una.

Las personas interesadas en participar en las terapias termales deberán inscribirse entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre en las oficinas municipales de Servicios Sociales. Los requisitos exigidos incluyen el empadronamiento en el Concello de Moraña, el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33% con baremo de movilidad o ayuda a tercera persona, no padecer enfermedades incompatibles con la actividad, carecer de contraindicaciones médicas con los tratamientos del balneario o no ser beneficiario de programas similares. La participación se determinará por el orden cronológico de presentaciones de solicitudes hasta llegar al número de plazas concedidas y se le dará prioridad a los vecinos que no participaran con anterioridad en este obradoiro termal, subvencionado bajo la línea 2 del Plan del Concellos 2019.

La alcaldesa del Concello de Moraña, Luisa Piñeiro destacó, ante la puesta en marcha de un nuevo turno de Obradoiros Sociais, "el completo y variado programa de actividades que intentamos organizar cada año para ayudar y mejorar el bienestar de nuestros vecinos mayores, dependientes, que padecen alguna discapacidad o riesgo de exclusión".