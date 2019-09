Mochilas con hasta 8.000 o 1.600 euros

Lo que mucha gente no sabe, y que desde la Policía Local insisten, es que toda aquella persona que encuentre un objeto perdido, tiene la obligación de entregarlo, según dispone el Código Civil, "El que encontrare una cosa mueble debe restituirla al poseedor. Si este no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo", en la actualidad la competencia es de la Policía Local. Además, en función del valor del objeto puede llegar a ser un delito no entregarla a la policía. Los casos más llamativos y más frecuentes de lo que parece, son los hallazgos de mochilas o carteras con grandes cantidades de dinero. En las dependencias llegaron a registrar una mochila con 8.000 euros o décimos de lotería de gran valor, además de carteras con hasta 400 euros. De hecho, hace escasos tres días se entregó a la Policía Local de Poio una mochila abandonada en las calles del casco viejo de Combarro. En su interior, había 1.600 euros que finalmente fueron entregados a su dueña.