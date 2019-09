¿Dónde acaba lo que perdemos?

Llaves, carteras, gafas, joyas, dinero o móviles hasta en sus propias cajas es todo lo que recibe la Policía Local de Pontevedra y que es registrado meticulosamente en sus dependencias para que los propietarios puedan recuperar sus pertenencias. A pesar de esto, cientos de objetos se custodian bajo llave, como las varias cajas de llaves extraviadas o de gafas sin dueño. Entre las cosas más curiosas que han llegado a encontrar son una silla de minusválidos. un vestido de novia o un uniforme militar ruso, aunque también cosas de valor como dinero, móviles de alta gama o joyas.

Son pocas las personas que no han perdido algo alguna vez: las llaves, unas gafas, la cartera, el móvil, el DNI. En la mayoría de casos lo que se pierde no tiene un gran valor económico, pero su pérdida puede causar muchas molestias. En lo que va de 2019, Manuel Omil, portavoz de la Policía Local de Pontevedra explica que se han gestionado el numero de 752 objetos de los cuales un 54% de las posesiones que fueron entregadas en la jefatura de la Policía Local son restituidos a los legítimos dueños. "En un porcentaje elevado de las veces, los dueños recuperan lo perdido".

Entre los años 2010 y 2018, un total 6.469 objetos perdidos han llegado a las dependencias de la Policía Municipal. Pero de esos objetos, 4.286 objetos, es decir, un 66% son entregados a los propietarios, mientras que en las dependencias de la Policía Local hay depositados un total de 2.114. Los agentes recogen todo tipo de enseres personales, desde carteras y relojes hasta cochecitos de bebé, que se acumulan a la espera de ser reclamados.

Los objetos perdidos se dividen en dos grandes grupos, los identificados y los no identificados. En el primer grupo encontraríamos aquellos que de algún modo puede averiguarse quién es su dueño, como una cartera en la que aún están las tarjetas personales, sean el DNI o la tarjeta de crédito. El momento que llega uno de estos objetos se registra en un programa específico que manda una carta de aviso al propietario, pero normalmente se intenta buscar o contactar cuanto antes con el propietario para evitar que inicie el proceso de renovación de documentos. Por otro lado, los objetos no identificados serían todos aquellos para los que no hay forma de averiguar su procedencia, como manojos de llaves, gafas, o viejos teléfonos móviles que se clasifican y guardan.

¿Qué es lo que más se pierde a día de hoy? "Llaves y, estos últimos tiempos, también teléfonos móviles", explica Manuel Omil. Entre las cosas más curiosas que han sido registrados, "Tenemos guardado de todo, desde carritos de bebé y sillas de minusválidos, guitarras y hasta una dentadura. Hace años también un vestido de novia y un traje militar ruso". Entre las cosas de más valor que han recibido, fueron una mochila con 8.000 euros u otra mochila con varios boletos de lotería, aunque en la caja fuerte también se guardan joyas o dinero antiguo.

Aunque son dos años lo estipulado por la ley para guardar este tipo de objetos, en la jefatura de la cuidad se suele esperar sobre cinco años. Con el paso de los años, determinados objetos que no son reclamados se donan a ONGs como las gafas, se destruyen o se subastan.

La Policía Local dice que no se pierden tantos objetos como pueda parecer, aunque algunos meses muestran un ligero aumento frente a la media mensual. Agosto, por ejemplo, es uno de ellos. Esto se debe a que se forma más aglomeraciones de gente, donde los carteristas aprovechan para sustraer el dinero de las carteras, de las que después se deshacen. El turismo y las fiestas patronales pasan factura en forma de extravíos.