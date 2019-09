Un incendio afecta a la cocina de una vivienda unifamiliar en la calle Meixoeiro, Mourente

Los bomberos de Pontevedra acudieron en la jornada de ayer a sofocar un incendio que se declaró en la cocina de una vivienda unifamiliar de la rúa Meixoeiro, en Mourente.

El aviso llegó al 112 a las tres y media de la tarde a través de la llamada de un particular quien alertaba de que la cocina en cuestión de este inmueble, el número 11, se encontraba en llamas. De inmediato se movilizó a los bomberos de Pontevedra, a la Policía Local y a Protección Civil. Dado que los propios alertantes ya comunicaban que no había personas afectadas, no se movilizó al servicio de urgencias sanitarias del 061.

Los bomberos sofocaron el fuego que afectó a losmuebles de la cocina que quedó prácticamente calcinada, según confirmaron al 112 después. También señalaron que no había personas afectadas dado que todas se encontraban fuera del inmueble.

El humo afectó también a la entrada de la cocina aunque el resto de la vivienda resultó menos afectada dado que las puertas se encontraban cerradas. Una hora después los bomberos dieron por finalizada su intervención.