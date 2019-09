Los sindicatos de A Lama denuncian la precariedad laboral y la falta de más de 45 funcionarios en la prisión

Los sindicatos con representación en el Centro Penitenciario de A Lama denuncian la situación del personal y señalan que, según la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, establecida por la Administración, falta un total de 45 funcionarios en Vigilancia Interior. Esto supone el 14%, llegando a un 20% en Vigilancia Interior II, ambas zonas en las que el personal está más en contacto con los reclusos.

Las plazas de funcionarios que por razones de edad pasan a la segunda actividad, sin contacto con internos, siguen figurando en la RPT como ocupadas. Desde los sindicatos apuntan que la edad media de los trabajadores es de 51 años, lo cual hace que se produzca un progresivo pase de funcionarios a la segunda actividad, cuando cumplen 57.

Los trabajadores denuncian que, aunque en verano han tenido refuerzo de funcionarios en prácticas, todos han sido cesados en el centro, notando una pérdida de 21 efectivos en dos meses.

Además apuntan que a final de septiembre se espera que se produzcan los movimientos de funcionarios debido al concurso de traslados. El resultado es que se marchan a otros centros 11 funcionarios, mientras que se incorporan 16, lo cual, en su opinión, "no soluciona nada".

"Un año después de las promesas del gobierno para acometer las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, no solo no se han cumplido, sino que las decisiones que han ido adaptando van en la dirección contraria", denuncian los sindicatos. Además denuncian quedar marginados dentro del ministerio de Interior y que el gobierno en funciones no resuelva el conflicto laboral.