Chelo Besada responde a las acusaciones sobre los insultos al PP en el último Pleno

El Pleno extraordinario que celebró el martes el Concello de Poio no estuvo exento de polémica, con el abandono de los concejales del Partido Popular durante el debate del Plan de Mobilidade Sustentable, denunciando "repetidos insultos da tenente de alcalde cara ó grupo municipal". Los populares señalaron, además, que "esta conducta vense repetindo durante as últimas comisións e plenos, con insultos intolerables e reiterados cara aos integrantes do grupo maioritario da corporación, como "sinvergüenzas", "imbéciles", "mierdas"...".

La teniente de alcaldesa Chelo Besada salió ayer al paso de estas graves acusaciones reconociendo, por una parte, que sí llamó "sinvergüenzas" a dos concejales del PP en un momento de tensión, pero recalcando que las otras denuncias son "falsas".

"Durante la intervención de Xulio Barreiro, Ángel Moldes empezó a aplaudir y Sergio Pereira a increparlo y yo les llamé sinvergüenzas. Ya se estaban levantando para marcharse, pero lo aprovecharon para decir que les insulté y que lo hago habitualmente, cuando no es verdad", explicó Besada, que se mostró "muy arrepentida de haberles dicho eso porque hay que saber controlar los nervios en los momentos de tensión, pero soy humana".

La teniente de alcaldesa añadió que "pasó lo de siempre, no respetan el turno de palabra de los portavoces de los demás partidos, cuando el resto sí es respetuoso cuando los concejales del PP intervienen. Es una práctica habitual en cada pleno, interrumpiendo e increpando constantemente. Los que insultan, descalifican y no dejan intervenir con tranquilidad son ellos. Lo exageran todo, entienden que es la forma de hacer la mejor oposición".

El portavoz popular, Ángel Moldes, subyaró que su grupo no está dispuesto a consentir estas actitudes y aprovechó para reiterar la necesidad de que se retransmitan los plenos "para que os veciños poidan comprobar a verdadeira cara dos tres alcaldes".

En este mismo sentido, el PP transmitió ayer los motivos que lo llevaron a votar en contra del Plan de Mobilidade Sostible que se llevó a debate en el Pleno. Entre otras cosas, apunta que contiene medidas rechazadas por los vecinos y que es inasumible para el Concello, pues considera que exigiría pedir un crédito de más de dos millones de euros para 2020, a mayores de los gastos ordinarios.