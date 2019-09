Hallan un artefacto incendiario en los montes de Cerdedo-Cotobade

Aunque el verano está resultando tranquilo en cuanto al número de incendios y su voracidad, los agentes forestales no bajan la guardia. Uno de ellos compartía hace unos días en redes sociales el hallazgo de un artefacto incendiario en los montes de Cerdedo-Cotobade. El dispositivo se accionó pero no llegó a producirse la combustión necesaria como para iniciar un fuego. En su tuit, el agente forestal también agradece la colaboración ciudadana que les permitió llegar hasta el aparejo.





O traballo dos Axentes Ambientais non cesa. 24 horas, 365 dias o ano. A BIIF do Distrito XIX atopan artefacto incendiario no concello de Cerdedo -Cotobade na madrugada do martes 26 de agosto, grazas a colaboración dos cidadáns.