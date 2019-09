Aprobado en Pleno un préstamo de 650.000 euros para inversiones de 2019

El Concello de Poio aprobó ayer, con los votos en contra del Partido Popular, la concertación de un contrato de préstamo para el financiamiento de varias inversiones del ejercicio 2019 por un importe de 650.000 euros, que se amortizará a 12 años. Además, en la sesión extraordinaria del Pleno también se aprobaron dos modificaciones de crédito y se dio cuenta de las líneas fundamentales del Presupuesto 2020.

El Partido Popular criticó duramente estas decisiones, sobre todo la petición de un préstamo que señaló que es para "pagar facturas no caixón", algo que para el grupo municipal popular "destapa as vergoñas dos tres alcaldes e evidencia a falta de transparencia e rexeneración do Tripartito". En este sentido, el portavoz del PP, Ángel Moldes, destacó que se aprobó "definitivamente o préstamo que endeberá aínda máis á veciñanza de Poio. Mentres o Concello ten cartos para pagar tres alcaldes, estes mesmos aproban un préstamo endebedando aos veciños 12 anos para pagar facturas. Isto non é normal, so pasa en Poio".

Para Moldes tampoco es normal que en el Presupuesto para 2019, aprobado hace unos meses, no figurase una previsión de estos gastos: "Estas facturas son as consecuencias das cacicadas que o BNG e o PSOE fixeron durante a precampaña e campaña para intentar comprar votos".

Plan Especial de Mobilidade

Otro de los puntos del orden del día que también se aprobó en el Pleno extraordinario fue al Plan Especial de Mobilidade, que contempla actuaciones en diferentes ámbitos relacionados con la seguridad vial, el transporte público, estacionamiento de vehículos y movilidad peatonal y ciclista. El texto se ha elaborado con la colaboración ciudadana, que han aportado las necesidades que detectan y expresado su descontento con ciertos aspectos que el Concello intentará mejorar en un plazo de unos diez años.

El PP también votó en contra de este punto.

Antes de finalizar la sesión plenaria, los concejales del PP optaron por marcharse en protesta por "los reiterados insultos de la concejala socialista Chelo Besada. Su portavoz destacó que su grupo "non está disposto a consentir estas actitudes, impropias dunha membro do goberno de Poio e, aínda menos, dirixidas a representantes democráticos dos veciños e dentro da mesma casa consistorial" yreitera la necesidade de que se retransmitan los plenos.