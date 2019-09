Un buen momento para preparar oposiciones con ofertas en todas las administraciones

Desde las academias apuntan a que este es un buen momento para opositar, puesto que hay ofertas en todas las administraciones, algo que a veces no es tan común y hay que esperar años para que se convoquen.

En Academia Postal 3, tienen al rededor de 500 alumnos, desde jóvenes que acaban bachillerato y prefieren opositar a estudiar una carrera, a adultos que buscan mejorar sus condiciones de trabajo. Su director, Jaime Abilleira, tiene una clara opinión con respecto a esta dedicación: "El ser opositor es un trabajo más, mínimo hay que dedicarle 8 horas, entre academia y estudio". Además, tras sus años de experiencia observa que "cada vez hay más competencia y se presenta más gente,", en su opinión mayor aún tras la crisis económica que ha dejado un pobre mercado laboral.

Una carrera de fondo

"Ahora no vale aprobar y hay que buscar las mejores notas, hay que ser conscientes de ello, e ir a por la excelencia", afirma rotundamente. En su opinión opositar es una carrera de fondo y solo van a pasar los mejor preparados, y hay que tener en cuenta que hay quien no conseguirá plaza. Por ello apunta que no se puede plantear la preparación cuando llega el examen, sino hacerlo durante todo el año. La academia es una parte muy importante de la preparación, "pero hay que dar mucho de sí". En las clases se entrena a los alumnos para enfrentarse al examen real, con simulacros con el mismo tiempo del examen y preguntas similares. "Por mucho que te bajes un test eso fuera de una academia no lo encuentras, se tiene esa tensión que hay que practicar. Es la única forma de enfrentar el examen.