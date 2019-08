El PSOE busca asesoramiento jurídico para desbloquear la Mancomunidade

Dos semanas después de que se agotase el plazo para convocar la sesión constitutiva de la Mancomunidade de O Salnés, esta sigue sin celebrarse, al decidir su presidente en funciones, Gonzalo Durán, no hacerlo hasta que los juzgados se pronuncien sobre la petición de suspensión cautelar interpuesta por Independientes de Meaño y un particular. Desde el primer momento, los socialistas han puesto en duda que esa decisión sea la correcta, y ahora, han dado un paso más allá, al reunirse con un bufete de abogados para analizar las posibles acciones a tomar contra la decisión del alcalde conservador de Vilanova. En ese encuentro participaron los cinco alcaldes con los que cuenta el PSOE en la comarca y todos ellos mantienen que, aunque existe una petición para aplicar medidas cautelares, "no existe ninguna resolución judicial sobre las mismas".

El pleno debería haberse celebrado antes del pasado 15 de agosto, dos meses después de la constitución de las corporaciones locales, pero dos días antes, en un escueto comunicado, el presidente en funciones decidió aplazarlo a la espera de una decisión del juzgado sobre si es necesario aplicar esas medidas cautelares o no. Durán se aferra a un informe de secretaría para o convocar el pleno, pero ese informe no acaba de convencer a los socialistas, que ven en la decisión del alcalde vilanovés una rabieta con la que trata de dilatar la constitución de la Mancomunidade al saberse derrotado. "El informe de secretaría no da las respuestas que estamos buscando, por eso hemos recurrido a una asesoría jurídica", explicaban.