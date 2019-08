La Guardia Civil inspecciona de noche varias casas en Ons y los vecinos temen que sea una represalia

Eran las 22:45 horas. La gente en la isla de Ons ya estaba retirada en sus casas cuando varios agentes de la Guardia Civil desembarcaron, provistos de perros adiestrados, e iniciaron un operativo de control que, a falta de confirmación oficial, podría tener como fin detectar si hay viviendas ilegales de uso turístico aunque los vecinos que reivindican el acceso libre a sus casas, temen que sean represalias por las últimas protestas este verano. El operativo, que no pasó desapercibido para nadie, generó incluso momentos de miedo entre algunos de los vecinos en la isla, sobre todo personas mayores.

Según algunos testigos, los agentes llamaron y entraron en tres casas y establecimientos de Ons "a altas horas da noite, tal e como se facía en tempos antiguos, como as historias que nos contaban os nosos bisavós; para amedrentar á xente".

No es la primera vez que la Guardia Civil realiza un operativo de seguridad ciudadana en la isla, el último hace medio mes, pero no de la manera en la que se hizo el jueves, a última hora de la noche y acudiendo a casas concretas y establecimientos. Parece ser que llamaban y preguntaban por la licencia, si estaban dados de alta como empresa y los vecinos contestaban que eran sus casas. Se da la circunstancia de que estas viviendas figuraban en la lista que hace dos años se había remitido a la Xunta para incluirlas como de uso turístico y cuya tramitación quedó paralizada.

Desde la nueva Asociación de vecinos y amigos de Ons, que se ha constituido para canalizar las protestas de cara a conseguir el acceso libre a la isla, contra el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de las Illas Atlánticas y contra la candidadura de la Xunta para que todo el Parque sea declarado Patrimonio de la Humanidad, se preguntan "si de verdad todo isto é necesario? Teñen dereito a facer algo así? Que é o que realmente están a buscar?"

Desde el colectivo aseguran que es una pena que "nas nosas casas, só nos atopen a nós, ou a ninguén porque a xente traballa e por desgraza non podemos estar alí todo o tempo que quixermos, e aínda con tempo para ir, dependemos de que haxa cupo". Dice que quieren que se sepa lo que está ocurriendo, pero que no les van a asustar y que con esto "o único que conseguen é darnos máis alento pra seguir loitando polo noso".

Recuerdan que llevan meses pidiendo ser escuchados, que se han solicitado entrevistas con la conselleira de Medio Ambiente, con el conselleiro de Cultura y con la directora xeral de Patrimonio Natural para hablar con ellos de primera mano, y a poder ser sin la mediación de los políticos locales, "xa que ninguén mellor ca nós para expoñer as nosas necesiades, os nosos problemas e explicar todo o que rodea a expedición de eses pases".

Por últmo, los vecinos dicen que nunca estuvo en el ánimo de ellos llegar a esta situación, porque dicen que siempre apostaron por el diálogo y que lo seguirán haciendo, pero piden a los políticos municipales y autonómicos que "xa está ben, non somos xoguetes, non nos metan nas súas batallas e busquemos entre todos unha solución a un problema que non existía e que non existe porque os isleños non masificamos Ons".