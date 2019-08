Su expareja fue imputada solo policialmente

La causa por la desaparición de Sonia Iglesias está archivada provisionalmente, aunque la investigación policial sigue activa. Las últimas noticias que se tuvieron al respecto fue la reapertura en 2017. A mediados de febrero la Policía Científica registró concienzudamente una vivienda propiedad de la familia del sospechoso, en la que él y Sonia vivieron años antes de la desaparición de esta.

El cuerpo de la pontevedresa no apareció y aunque su ex pareja fue imputado policialmente, se acogió a su derecho de no declarar.

La última pista sobre la pontevedresa se pierde en la calle Arzobispo Malvar, tras acudir al zapatero. Tenía 37 años y un hijo de 9.