La campaña "Volta ó cole" contará con 300 comercios participantes

Un total de 300 comercios de toda Pontevedra se sumaron a la campaña municipal "Volta al Cole". La iniciativa se sortearán siete vales por valor de 100 euros para canjear por productos en los locales adheridos y que se desarrollará entre los días 1 y 15 de septiembre, fue presentada hoy en la Casa de la Luz por la concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Banco, quien señaló que "a incorporación dunha ducia de establecementos ubicados en barrios como Monte Porreiro, A Parda e O Burgo".

La edil de promoción turística estuvo acompañada por Marga Caeiro, de la empresa coordinadora Pontevedra Digital que se mostró muy satisfecha de que la campaña consiguiese uno de los objetivos que se marcó para este mandato, "que é o de extender tódalas propostas e iniciativas que se fagan máis aló do centro da cidade e levalas tamén aos barrios". Según explicó, 'Volta ó cole' pretende "premiar a fidelidade dos clientes e incentivar as compras no comercio local de Pontevedra durante este período de forte investimento en material escolar, uniformes, libros ou roupa deportiva".

Los establecimientos adheridos a la campaña, que participan de manera voluntaria, tendrán visible un catel en el escaparate, así como un talonario de boletos para la recogida del teléfono del cliente con el sello de la tienda, que deberá ser cubierto por el propietario en el momento de la venta y que automáticamente ya entran en el sorteo.

Las participaciones para el sorteo de la campaña serán entregadas por cada compra realizada en los comercios adheridos, a partir de un mínimo de compra que los propios negocios establecerán.

La web del concello (www.pontevedra.gal), a partir del lunes exhibirá una base de datos con la lista de comercios que participan en el proyecto. Entre los 300 negocios se incluyen librerías, tiendas de ropa y calzado, ópticas, perfumerías, mercerías, jugueterías, joyerías, floristerías y peluquerías.

Tal y como explicó Yoya Blanco, "realizaranse sete sorteos de 100 euros en cada vale de compra para gastar íntegramente en sete dos locais comerciais da campaña". "Os sorteos levaranse a cabo na Casa da Luz o vindeiro 24 de setembro ás 13.00 horas e os premios serán comunicados por vía telefónica", apuntó la edil del PSOE. Los ganadores dispondrán de un mes, a partir del día siguiente al sorteo, para canjear el vale íntegro en cualquiera de los 300 establecimientos participantes.