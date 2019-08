La basura de la isla se descarga en Aldán y genera quejas

Toda la basura que genera la isla de Ons la gestiona el personal del Parque Nacional de las Illas Atlánticas y se traslada a tierra, en este caso al muelle de Aldán, por un barco contratado. Esta situación, que se arrastra desde hace dos años, ha generado problemas este verano y quejas por parte del sector de bajura del puerto de Aldán debido a que la rampa de trabajo se ocupa, a veces, con casi una veintena de contenedores; y también por el mal olor que generan.

El traslado de los contenedores se realiza casi a diario, aseguran los vecinos perjudicados que temen que también se esté trasladando basura de las Cíes, mientras que se preguntan por qué si Ons pertenecen al municipio de Bueu, su basura se tiene que descargar en Aldán, en Cangas.

El patrón mayor de Aldán, Juan Manuel Gregorio, asegura que es cierto que desde hace dos años se descarga en este muelle porque no había una zona idónea en el de Bueu. Reconoce que en muchas ocasiones los contenedores son un estorbo y provocan mal olor, de hecho en la última visita de la conselleira de Mar se tuvo que esperar una hora a poder salir al mar por culpa de esta descarga. Gregorio asegura que la rampa de Aldán tiene un uso principal de descarga de pescado freco y del marisqueo y que el balandro que trae la basura no suele hacer uso de la grúa portuaria, ya que suelen descargar con sus propios medios directamente al vehículo que después traslada los residuos. En el caso de que utilicen el elevador, la cofradía cobraría lo mismo que a todos: 2 euros por palé a socios y 3 si no lo son.

Desde la Conbsellería de Medio Ambiente y respecto a la gestión de la basura en Ons, aseguran que durante todo el año en la isla viven muy pocos vecinos (entre 4 y 12) y más en verano. Añade que estos residentes cuentan con contenedores que tienen que mantener alejados de los visitantes y que posteriormente son recogidos por el Parque. La recogida de los residuos es realizada por el pesonal del Parque apoyada por una empresa contratada para las épocas de máxima afluencia, que los traslada a un punto de almacenaje. En la isla hay recogia selectiva de vidrio y hosteleros acercan sus restos al punto de recogida. Los residuos urbanos son acumulados por el personal del Parque en un punto preparado, en las proximidades del muelle y después son retirados por un barco contratado por el Parque que los transporte a tierra y son entregados a la Mancomunidade do Morrazo, como gestor autorizado, que tiene adjudicada la recogida a Recolte. Confirma que la basura de Cíes se descarga en Canido.