El PP usa este suceso para atacar al BNG

El portavoz del PP, Rafael Domínguez, se hizo eco ayer de la muerte de este peregrino como consecuencia del golpe recibido durante este enfrentamiento con otras personas para atacar a la concejala de Fiestas del BNG, Carme da Silva. Domínguez lamento este "incidente tan grave" y recordó que la edil hizo un balance de las fiestas sin "apenas incidentes" cuando resulta que "han matado a golpes a un peregrino" en la calle Benito Corbal. El popular criticó a la concejala o por no enterarse de este suceso o, lo que sería "más grave", por, si lo sabía, no darlo a conocer. Así, le pidió explicaciones y un nuevo balance de las fiestas.

Da Silva respondió que "nunca imos a utilizar a morte dunha persona, que é un feito desgraciado, para hacer debate político" y resaltó que "dende o Concello de Pontevedra e do Servizo de Festas sempre se poñen a disposición pública os datos e incidencias que se producen durante as festas do verán de Pontevedra, que empezan en xuño, pero non imos a entrar nesta manobra do PP que non quero nin cualificar", concluyó.