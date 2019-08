Un informe señala numerosas deficiencias en el servicio de recogida de basura

El PP de Poio hizo público ayer el último informe de la empresa Into Consulting, encargada del seguimiento del servicio de recogida de basura de Poio, correspondiente al mes de junio. Entre las observaciones más impactantes, el estudio destaca que a lo largo del citado mes no se hizo ni una sola vez la recogida de cartón o de vidrio, subrayando que "deberían haberse realizado 8 recogidas" de cada uno de esos residuos "y se han realizado 0". El informe recoge que "no se cumple con la frecuencia comprometida para las recogidas selectivas", que deberían realizarse "de forma regular y programada 2 veces por semana".

Además, el informe destaca la falta de lavado de los contenedores, ya que cuando se hizo no se realizó mediante "lavacontenedores", sino de forma manual, y destaca que durante todo el mes de junio solo hubo una teórica "xornada de lavado" de la que no hay constancia ni de cuántos contenedores se lavaron ni de cuáles fueron, lo que el PP considera sospechoso y apunta que, "en palabras dos técnicos, a todas luces insuficiente".

En relación a la recogida de voluminosos, el informe señala que resulta insuficiente y "es el gran problema del servicio de recogida, ya que es prácticamente diaria la necesidade de realizar recogidas de vertidos incontrolados", por lo que el PP subraya la necesidad de instalar un punto limpio, como tienen muchos otros concellos y como figura comprometido en el pliego de condiciones.

El informe tamén destaca que "la maquinaria utilizada sigue sin presentar una rotulación específica del Concello de Poio", algo que los populares interpretan que impediría que se siguiese utilizando el material de Poio en otros concellos, "e tal vez o Tripartito non o esixe por ese mesmo motivo".

El estudio hace otras recomendaciones administrativas, como la necesidad de hacer una encuesta de satisfacción ciudadana y de mejorar la planificación e información sobre el servicio, y subraya la falta de personal para determinadas tareas, lo que impacta sobre la calidad de la recogida, insistiendo en que "de las reuniones mantenidas con Concello y concesionaria se desprende que la recogida de voluminosos y en su derivación la recogida de aquellos voluminosos depositados indiscriminadamente en la vía pública es el problema de funcionamiento más grave y el que exige una solución inmediata, consensuada y drástica".

El informe es especialmente duro con la situación de las inversiones pendientes por parte de la concesionaria, destacando que cuatro años después de asumir el servicio aún no realizó inversiones comprometidas por valor de 145.944 euros, de los que la mayor parte corresponden a la instalación de un punto limpio (64.948 euros) y a la adquisición de 140 contenedores de vidrio y papel (76.300 euros), subrayando que el Concello puede y debe exigir una indemnización por todo ello.

El portavoz del PP en materia medioambiental, Manuel Domínguez, resaltó que el informe es "demoledor" y que sus conclusiones demuestran que "o tempo, ao final, veu darnos a razón", puesto que la consultora advierte de numerosas deficiencias e irregularidades que los populares han denunciado en anteriores ocasiones.