Los vendedores ambulantes aplauden la regularización del mercadillo de antigüedades

La Asociación de Ambulantes de Galicia se manifestó hoy sobre la decisión del Concello de suspender la actividad del mercadillo de antigüidades de los domingos en la calle Sierra hasta que se pueda regularizar y ubicar.

Marga González, vicepresidenta del colectivo, considera que este tipo de actividad "era una competencia desleal, pero no solo para los ambulantees, sino para todo el comercio de Pontevedra y de la comarca". "Del mismo modo que un coche no puede circular por la carretera sin matrícula porque no es posible identificarlo, nuestra matrícula es nuestra placa de identificación y debemos tenerla a la vista al público en todo momento", asegura.

La Concellería de Promoción Económica, con Yoya Blanco al frente, decidió retirar el mercadillo a partir del próximo 1 de septiembre por encontrarse en una situación "irregular" al cupar el espacio público "sin pagar las correspondientes tasas". "Con la apertura del nuevo Espazo Gastronómico se complica el acceso de personas con alguna discpacidad al Mercado", aseguró.

Los vendedores ambulantes afirman que "una vez regulado y reubicado el mercadillo, todo el mundo debe tener la posibilidad de ejercer su actividad". "Cualquiera que se de una vuelta por este mercacillo, ha tenido la ocasión de constatar que lo de antigüedades hay que ponerlo entre comillas, ya que había de todo a la venta, hasta ropa de segunda mano", recuerda.