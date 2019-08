El PP exige un plan de desratización y más limpieza

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha lamentado este miércoles la situación general de suciedad que está viviendo la ciudad. "No podemos permitirnos una Pontevedra sucia que suspenda en limpieza", ha apuntado el edil popular, además de requerir con urgencia una mayor limpieza y saneamiento de la urbe.

El líder del Partido Popular ha detallado que no es de una apreciación subjetiva, puesto que se trata "de un problema refrendado por testimonios de vecinos, por fotografías e incluso por vídeos". Por ello, se sirvió de vídeos de ratas para mostrar la situación: "Lo que ven no es el rural ni las parroquias. Es el casco urbano de Pontevedra". Domínguez ha reclamado un plan de desratización y se ha referido a uno de los vídeos debido a que su autoría es del Partido Socialista de Galicia: "El PSOE cuando estaba en la oposición era consciente del problema y reclamó este mismo plan. Esperemos que no ocurra lo mismo que con las vías sanitarias, cuando los socialistas cambiaron de ideas".

En esta línea y ahondado en el problema, el portavoz del Partido Popular de Pontevedra ha hecho especial hincapié en la falta de limpieza de la ciudad y ha recuperado la propuesta del plan de recogida puerta a puerta presentado ya por los populares. "Pontevedra no se puede permitir esa imagen y el Concello debería aprender de otras ciudades, que nos lleva años de ventaja en cuanto a recogida de basuras", ha ampliado Domínguez, que ha insistido en la viabilidad del mencionado plan que eliminaría los contenedores del centro urbano y mejoraría "un servicio de recogida de basura que no funciona bien y que se ha prorrogado tres veces. Los contenedores están rebosantes de basura en la zona vieja y hemos comprobado como a las seis de la tarde el camión de la basura pasa por Benito Corbal".

"Creemos que se está descuidando el servicio de recogida y la limpieza de Pontevedra", ha recordado Domínguez, que ha mencionado que se está priorizando todo lo que tiene que ver con el compost y se está dejando de lado la limpieza de Pontevedra. "Queremos una ciudad menos preocupada por el compost y más preocupada por la limpieza". La prórroga del servicio de recogida de basura termina en 2021, pero Domínguez ha pedido que se acometan de inmediato planes de choque y cambios de procedimiento: "Necesitamos una Pontevedra más limpia, con un plan de desratización de choque y con una recogida de basura a la altura de lo que merece esta ciudad".