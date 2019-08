Marcelino Agís: "Sanxenxo fue buscado desde que existe el turismo en España en el XIX"

El Foro Galicia Milenio, explica su presidente, "es una asociación cultural de la que nació en 2009 el Seminario de Estudos Locais de Sanxenxo, el primero de una serie de seminarios dedicados a la cultura local que también nacieron en distintas localidades de Galicia. Precisamente acaban de terminar las Xornadas Sanxenxo na Historia".

- ¿Qué se proponían al poner en marcha este ciclo cultural?

-Cuando nacimos hace 10 años con esas xornadas nos proponíamos el mismo objetivo que ahora, prestar atención y rescatar del olvido esa cultura más próxima, el patrimonio histórico artístico del Concello de Sanxenxo y al mismo tiempo catalogar, cuidar y estudiar todo lo local, aquello que conforma la cultura local, ya sean tradiciones, monumentos, obras de arquitectura, historia etc.

- ¿Qué aspectos han abordado en esta décima edición que acaba de concluir?

-En todas nuestras xornadas de verano acostumbramos a celebrar tres sesiones, son un encuentro estival y por tanto muy ligero, poco académicas, estructuradas en tres mesas redondas. La primera se dedicó al tema "As nosas costas, o noso mar e os naufraxios", en donde se nos presentó desde el punto de vista técnico cómo son las costas y el mar de Galicia, en particular la ría de Pontevedra, y también algunos de los naufragios históricos, como los del Santa Isabel en A Illa. La segunda mesa se dedicó a "As nosas lendas", con la participación de dos antropólogos, que se dedicó en particular a las leyendas vinculadas con nuestra comarca y con Sanxenxo y también al panorama de las leyendas de Galicia en el marco cultural europeo. Y por último, se celebró "O noso patrimonio e a nosa arte", que contó con dos arquitectos, supuso conocer de cerca toda la catalogación de cruceiros de Sanxenxo, que darán lugar a una monografía, esperamos que en poco tiempo, y de la obra de Lorenzo Novás, un gran fotógrafo de Pontevedra que captó varias fotografías de Sanxenxo.

- La villa fue un reclamo para los veraneantes ya desde finales del siglo XIX?

-Así es, porque lo cierto es que el fenómeno del turismo es relativamente reciente, pero Sanxenxo fue siempre un lugar muy buscado desde que ese fenómeno existe en España, donde nace a finales del XIX y principios del XX. De hecho en las fotografías más antiguas de alrededor de los años 10-15 del siglo XX, aparece un pequeño balneario y toda la infraestructura de cómo se entendía entonces el baño y el veraneo, que por supuesto era un concepto muy distinto a cómo se entiende ahora.

- Otro campo en el que ha trabajado el Seminario de Estudos Locais es en la publicación de obras ¿cuál será la próxima que presenten?

-En el Seminario de Estudos Locais trabajamos siempre tres dimensiones, una es la investigación, otra es la divulgación de lo que investigamos (y esto fundamentalmente lo damos a conocer en las Xornadas Sanxenxo na Historia del mes de agosto) y, en tercer lugar, nos proponemos ese objetivo, publicar el fruto de nuestro trabajo. Han aparecido ya trece libros tanto de investigación como de relato. En breve (y ese será nuestro próximo proyecto ya que seguramente aparecerá en septiembre o principios de octubre) presentaremos un libro sobre la relación de Emilia Pardo Bazán con Sanxenxo.

- ¿Cómo fue esa vinculación?

-Doña Emilia pasó una parte de sus veranos en el Pazo de Miraflores y de hecho en sus obras literarias hace alusión a su experiencia en Sanxenxo, las lecturas que realiza allí. Hemos estado investigando, rastreando, pidiendo la colaboración de distintos expertos en la obra literaria y ensayística de Pardo Bazán para poner en valor un aspecto absolutamente novedoso que es Doña Emilia y Sanxenxo, ese será nuestro próximo proyecto.