El PSOE reclama al Concello que cree una oficina para atender a los afectados por el Maestral

La portavoz socialista en Sanxenxo, Ainhoa Fernvenza, exige al gobierno municipal que de la cara y que "contribúa a limpar a imaxe de Sanxenxo, seriamente prexudicada trala cancelación dos espectáculos musicais do Festival Maestral".

Fervenza relama al alcalde, Telmo Martín, la creación de una oficina de atención y asesoramiento a los damnificados, tanto al público que compró sus entradas y hizo reservas de hospedaje coincidiendo con los espectáculos concretos, como a los profesionales autónomos y las empresas perjudicadas, que saben si van a cobrar por los servicios prestados o por los preparativos realizados. Así mismo, reclama que el concello se persone como acusación particular en posibles actuaciones judiciales que se puedan emprender en un futuro por parte de las personas físicas y jurídicas por las cancelaciones.

En su opinión, es inaceptable que Telmo Martín diga públicamente que "non se pode facer nada", porque un municipio del prestigio turístico de Sanxenxo "non pode acabar pagando a incompetencia de Telmo Martín para resolvelos problemas". Fervenza lamenta especialmente que el concello confíe en una empresa como Get Up Comunicación, creada recientemente en Madrid, y que cuya experiencia en la organización de eventos musicales de alto nivel está por demostrar. Además, insta a alcalde a informar si tiene alguna relación profesional o de amistad con el administrador único de la empresa y, además, de ponerse al lado de las personas perjudicadas por el deficiente proceder de la organización del Maestral.