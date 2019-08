El concello inicia los trabajos de renovación de los jardines de la plaza de Santa Teresa

La Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, que dirige el socialista Iván Puentes, iniciará esta semana los trabajos de humanización y renovación paisajística de la plaza de Santa Teresa de Jesús Jornet. La actuación, contratada a la firma Jara Jardinería Calvarro SL, tendrá un coste de 14.981,74 euros y se traducirá en una mejora y acondicionamiento integral de los espacios públicos en este barrio.

Según explica Iván Puentes, los objetivos de este proyecto pasan por "optimizar as condición de confort da zona mediante a renovación o mobiliario existente, levar a cabo unha renovación competa dos xardíns que rodean a praza e dotalos dun sistema de rega por goteo que permita mantelos en perfecto estado cun aforro no emprego de auga".

Las obras contemplan un nuevo ajardinamiento con la incorporación de un especie arbustiva y tapizante con una variada gama de flores de diferentes colores lo largo de las cuatro estaciones.

Así mismo, tal y como señala el concelleiro , " respetarase o estrato arbóreo dos xardíns potenciarse dalgunha árbore singular". "No que atinxe á praza en sí, realizaremos unha mellora do mobiliario, así como do aspecto xeral mediante o pintado en varias cores, cunha pintura antiesvarante acaída para pavimentos", añadió.

Iván Puentes precisó que los trabajos de humanización y renovación paisajística de la plaza de Santa Teresa de Jesús Jornet " teñen un prazo máximo previsto de execución dun mes dende o inicio das actuación, polo que deberían estar rematados cara finais se setembro".

Nuevo mobiliario y plantas

El proyecto coordinado desde el servicio municipal de Parques y Jardines prevé la reparación de cinco bancos y dos sillas, la reposición del pavimento, la instalación de una tubería de polietileno y una manguera de goteo y su conexión a la red. Entre las flores, arbustos y plantas que se emplearán para el ajardinamiento, se incluyen una docena de tipologías diferentes: agapantos, hiedras, cotoneaste, hebes, berberinas, loropétalos, olivillas, azaleas, natas espejo, además de un árbol de carácter singular.