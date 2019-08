El PP recuerda a Ana Pontón que la Xunta ha invertido 6,5 millones en mejorar la PO-308

El portavoz del PP de Poio, Ángel Moldes, expresó su sorpresa ante las declaraciones "desinformadas" efectuadas el jueves por la secretaria nacional del BNG, Ana Pontón, durante su visita a Combarro con motivo de la Festa do Mar. Pontón realizó varias afirmaciones que, según el portavoz popular, demuestran que "ou ben non se informou antes de vir ao noso concello ou ben recibiu un asesoramento inadecuado".

En este sentido, Ángel Moldes se declaró sorprendido por las "desinformadas" declaraciones de Pontón, en particular por su anuncio de que "instará á Xunta á mellora da PO-308 ao seu paso por Poio", ya que, según la nacionalista, "o goberno autonómico non está actuando". El líder del PP apuntó que "non sabemos a que pode referirse, xa que actualmente hai varios proxectos aprobados, licitados e en execución por valor de 6,5 millóns de euros para a mellora da seguridade vial nesa estrada, impulsados, deseñados e financiados exclusivamente polo goberno de Núñez Feijóo".

Moldes subrayó que, de hecho, las aceras y actuaciones de mejora entre O Covelo y Raxó, de más de cuatro kilómetros, están prácticamente finalizadas "a pesar de que os seus compañeiros do BNG no goberno de Poio axudaron ben pouco", unas actuaciones a las que hay que añadir los tramos entre Fontenla, Chancelas y Combarro y desde Combarro hasta Samieira, que estarán construidos, previsiblemente, en 2020.

En total, estas actuaciones suponen una inversión "sen precedentes" en movilidad y mejoa de la seguridad vial por parte de la Xunta que beneficiarán a peatones, ciclistas, usuarios y vecinos de Poio, motivo por el cual el líder popular recomendó a Pontón que "antes de facer declaracións debería informarse un pouco mellor".Moldes subrayó que la Xunta de Alberto Núñez Feijóo es "a única administración que está cumprindo os seus compromisos cos veciños de Poio, especialmente no ámbito da seguridade vial".