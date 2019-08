Marín se despide de su Liceo Casino, que desaparece con "dignidad" y "generosidad"

La nostalgia invadió ayer a los socios y marinenses que acudieron al acto con el que se despedía simbólicamente el Liceo-Casino de Marín. La entidad echaba el cierre después de un siglo y cuarto de historia ante la imposibilidad de mantenerla a flote por la caída irremediable de socios que pasaron de los mil que llegó a tener a apenas medio centenar actualmente.

Fue un acto emotivo en el que la actual presidenta Consuelo Álvarez hizo entrega a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, de las llaves de la sede social de la entidad, adquirida por el Concello por un módico precio de 40.000 euros y que ahora tendrá un uso público y beneficiará a toda la sociedad marinense. Un precio de venta que se sitúa unas diez veces por debajo de su valor real.

Es por ello que todos los participantes en el acto, tanto la alcaldesa como el periodista y escrito Julio Santos Pena, destacaron en sus intervenciones la "absoluta dignidad" con la que desaparece el Liceo Casino, así como la "generosidad" mostrada por sus socios.

Santos Pena fue el encargado de hacer un repaso por la historia de esta sociedad que se creó en 1.897 fruto de la fusión de dos entidades vecinales como eran "La Piña" y "El Lazo Azul". Una dilatada historia en la que el Liceo Casino llegó a convertirse en una "de las más importantes sociedades de esta localidad".

Destacaba Julio Santos Pena que se trataba de un acto en el que se entremezclaban sensaciones de "tristeza y de satisfacción". La primera por la despedida de una sociedad de tan larga trayectoria a pesar de los no pocos intentos por "flotar en el difícil mar de la duda social". Y es que como señaló, la sangría de socios así lo obligó y parece que "las aspiraciones de la juventud van por otros caminos" esperando a que "no se tengan que arrepentir de no haber sabido seguir la huella del pasado, incorporando a ella savia nueva".

La satisfacción llega por la forma en la que el Liceo Casino dice adiós "con absoluta dignidad" y tras hacer lo imposible "por eliminar todo vestigio de deuda económica, que era mucha" y a mayores ofreciendo sus locales al ayuntamiento a cambio de una pírrica compensación económica". "Una muerte digna haciendo un impagable servicio al pueblo de Marín", añadió.

También la alcaldesa, María Ramallo, hizo hincapié en esta "generosidad" del Liceo Casino. La regidora recordó que a veces "lo óptimo es enemigo de lo posible" y señaló que aquí lo "óptimo hubiera sido que se renovara la junta directiva que tantas veces lo intentó y se generase savia nueva". Sin embargo, lo posible fue la actual solución, a la que se llega gracias al esfuerzo de los socios que también trataron en todo momento de intentar salvar la sociedad.

El acto también sirvió para entregar estos 40.000 euros de la venta a las ONG de la localidad y la alcaldesa recordó que "este punto no es el final". "Hoy se inicia otro nuevo traje, con un nuevo diseño y una nueva vida útil" para la sede del Liceo Casino, en donde se ubicará el archivo de la villa, con espacios para la investigación y otro tipo de actos culturales. Una nueva casa para los socios del ya desaparecido Liceo Casino y todos los marinenses.