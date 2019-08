Irmandade Illa de Tambo aclara que el Concello no ha intervenido en las visitas a Tambo por la Festa do Mar

El presidente de la Asociación Irmandade Illa de Tambo, Antonio Costa, ha querido aclarar que el Concello de Poio no tuvo "a máis mínima intervención na organización das visitas a Illa de Tambo coincidentes coas datas da Festa do Mar, desmentindo así as palabras do alcalde, Luciano Sobral, no acto inaugural, no que se atribúen as mesmas". Costa añade, además, que el Concello no se ha preocupado por el resultado de esta actividad.