Pontón instará a la Xunta para que licite la mejora de la PO-308 a su paso por Poio

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechó su visita a la Festa do Mar para reivindicar una solución para el tráfico en la carretera PO-308, teniendo además una reunión con miembros de la Asociación en defensa del vial alternativo. En este sentido, se comprometió a llevar al Parlamento la demanda de los vecinos y vecinas afectados por la alta densidad de tráfico y los graves problemas de seguridad vial. "Non entendo que se actúe noutros concellos e non no de Poio", indicó la representante nacionalista.

Por su parte, la concejala Marga Caldas reclamó "a titularidade para o concello de Poio da praza de Chousa" con el fin de organizar más actividades libres de las "taxas abusivas impostas por Portos de Galiza".

Además, Pontón pidió al presidente de la Xunta que "presente un recurso xudicial" para que el Estado abone los 700 millones de euros que le debe a Galicia.