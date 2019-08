Ataquilla asume la devolución del importe de las entradas del festival Maestral

Afundación, como entidad titular de Ataquilla.com, plataforma de venta de entradas líder en Galicia, anunció ayer que anticipará la totalidad de los importes necesarios para que las personas afectadas por la cancelación del Maestral Festival de Sanxenxo puedan recuperar su dinero.

Afundación adoptó esta decisión después de que, una vez transcurrido el plazo establecido, el organizador del festival (Get Up Comunicación, S.L.) no haya ingresado las cantidades necesarias para hacer frente al reembolso del importe total de las entradas, tal y como había anunciado en su comunicado de cancelación. Así, con el objetivo de que no se vean perjudicados los compradores por este incumplimiento, Afundación, como entidad titular de Ataquilla.com, decide anticipar los importes necesarios para que los compradores puedan recuperar todo su dinero y será Afundación quien se encargará de reclamárselo al organizador.

De este modo Ataquilla facilita más información sobre el número de afectados, algo que no hizo la organización. En total, se han cancelado 15 eventos, dos de ellos gratuitos, y cerca de 6.000 compradores se han visto afectados, explican. El proceso de devolución se inició ayer mismo y está previsto que finalice en un plazo máximo de 10 días hábiles. El importe de las entradas será abonado a los compradores a través del mismo medio de pago empleado para la compra. Las personas afectadas pueden dirigirse a Ataquilla, ante cualquier duda o incidencia, a través del mail ataquilla@afundacion.org o del el teléfono 902 504 500.

Afundación y el equipo de Ataquilla.com quisieron mostrar su agradecimiento a los compradores y su confianza y comprensión ante una situación "tan compleja" y que calificaron de "inédita" en la trayectoria de las entidades.

Además la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) ha reclamado a las autoridades que investiguen los motivos de la cancelación del Maestral Fest de Sanxenxo. La Unión ya ha recibido varias consultas y quejas de los afectados y por ello exige a las autoridades de consumo "responsabilidades y que se impongan las correspondientes sanciones".

De esta forma la entidad anima a las personas "afectadas por las irregularidades y cancelación del festival" a reclamar "no sólo la devolución del precio de la entrada sino también, si fuera el caso, los daños y perjuicios derivados como desplazamientos y reservas para dormir". "Tengamos en cuenta que al comprar a la entrada para asistir al festival, se contrató un servicio que se prestó de forma defectuosa en algunos casos y en otros, no se llegó a materializar", recuerdan.