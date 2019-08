El PP de Cuntis exige al gobierno que deje de culpar a los funcionarios

El Partido Popular de Cuntis pide al alcalde que deje de mentir y buscar falsas excusas sobre los reparos de Intervención a 451 facturas por importe de 149.492 euros, de los que "el único responsable es el equipo de gobierno".

Apuntan que los errores no vienen provocados por una falta de personal en el departamento de contabilidad, sino que se deben a una falta de fiscalización previa. Por eso señalan que " no podemos permitir que se cargue contra el departamento para justificarse" y si es así, no entienden como no se puso remedio antes.

Además, añaden la falta de diálogo y comunicación existente del gobierno en asuntos como la peatonalización del centro histórico y critican la actitud del alcalde por su inmovilismo.