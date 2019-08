Hallan a un hombre muerto en un coche en el aparcamiento Véteris

Un varón falleció en la mañana de ayer en el parking Centro Ciudad Véteris. Su cuerpo se halló en el interior de su coche, que se encontraba estacionado y con el motor apagado. La Policía Nacional se desplazó hasta el lugar pero nada pudo hacer más allá de certificar su muerte, que se produjo por causas naturales tal y como señalaron los propios efectivos sanitarios que se trasladaron al lugar para atender a esta persona. Según explicaron fuentes de la Comisaría, al tratarse de una defunción en la que no intervinieron factores externos a la persona, los agentes no han abierto ninguna investigación y no llegaron a intervenir. Según apuntan, el fallecido era usuario del Hospital Provincial.