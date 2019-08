El Armadiña Rock publica su decálogo de "Boas prácticas festivaleiras"

Limpieza, sostenibilidad y respeto son los tres pilares básicos en los que se asienta el decálogo de "Boas prácticas festivaleiras" que ha publicado la organización del XI Festival Armadiña Rock, que llegará a Combarro este fin de semana y que se resume con un "desfruta do festi". También se hace especial hincapié en evitar agresiones: "Non participes nin permitas discriminacións nin agresións por razóns de raza, condición sexual ou cultural. Nada xustifica unha agresión. Non é non", destacan en varios puntos.

"Mantén a praza limpa: tan importante como recoller é non ensuciar, sé consciente do refugallo e deposítao nos lugares apropiados para ele, así a imaxe de Combarro non se verá deteriorada durante as festas", comienza este manual, que también incluye normas como "reduce, reutiliza e recicla. Nesa orde, un pequeno xesto benefícianos a todos" o "reutiliza os ecocopos que atoparás nas barras do Armadiña durante os concertos".

La organización también señala que "preferimos que non fagas botellón, máis en todo caso recolle os envases" y también pide "respectar o descanso da nosa veciñanza".

En este decálogo se apunta que, en caso de perder o encontrar algún objeto, se acerque a los stands de la asociación Armadiña en la plaza da Chousa y también se recuerda que los voluntarios no son profesionales.

"Utiliza os sanitarios da organización. Evitemos que os recunchos da nosa vila estean intransitables. Aproveita as colas dos servizos para facer amigos", solicitan.

Otro de los puntos clave pide conciencia cívica en el uso del coche. "Se bebes, non conduzas; é un delito legal, moral e mortal". Además, aconseja dejar el coche un poco alejado de la zona de los conciertos para evitar aglomeraciones.