"Vai sendo hora de convertir a nación nun feito real"

Carlos Mella, presidente da Fundación Castelao, lamentou que "se está a gobernar o país sin que se pronuncie a palabra Galiza, e xa vai sendo hora de que nós convirtamos a nosa nación, o noso feito real de nación, nun feito político de ter representantes políticos nosos", polo que instou aos presentes a ser quen de lograr un estatus "que nos permita vivir a nosa vida de acordo coas nosas normas, vivila na nosa lingua e non ter que pedir desculpas a niguén por facer do galego o centro do noso ser".

Por iso instou aos asistentes a facer un esforzo para que "cada ano que estemos aquí sexamos un pouco mellores galegos, no senso de vivir mellor desde Galicia como viviron Bóveda e Castelao".