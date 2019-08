Último día de fiesta: fuegos, pasacalles y corales

Los fuegos artificiales que se tirarán desde el muelle de As Corvaceiras cerrarán hoy a medianoche las fiestas de A Peregrina 2019, a falta de mañana, día infantil en las atracciones. Para despedir las fiestas habrá una jornada cargada de actividades. Desde las 12.00 horas tres pasacalles recorren la ciudad, con los grupos Os Zoqueiros do Porriño, la charanga Mil9 y el grupo Os Fervellos do Pío. A las 19.00 horas Mil9 volverá a las calles. A las 21.00 nueve corales actúan en A Ferrería y a las 22.45 comienza la verbena en la Gran Vía de Montero Ríos.

Cortes de tráfico

La Policía Local ha preparado un dispositivo especial para los fuegos artificiales. Desde las 23:30 horas el tráfico procedente de Marín se desviará por la calle Manuel de Palacio y el procedente de Paseo Colón lo hará por la calle Monteleón cara a Uruguay. Por su parte el tráfico procedente Uruguay se desviará a la calle Xofre de Tenorio y el de calle dos Peiraos por Ponte Novo - Palamios.