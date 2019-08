Pontón recorda ante o monumento a Bóveda que a ONU esixe poñer fin á impunidade dos crimes do 36

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou este 17 de agosto ante o monumento a Alexandre Bóveda, en Poio, "medidas de recuperación da memoria histórica", así como "anular os xuizos franquistas, que se institucionalice esta data como o día da Galiza Mártir, que fagamos algo por recuperar os bens espoliados polo franquismo, e que se poña fin á impunidade, algo que está reivindicando a ONU, que di que non pode haber unha lei de amnistía que signifique un punto e final para crimes contra a humanidade, como foron os que se cometeron aquí desde o ano 1936".

A portavoz nacionalista visita este sábado os concellos de Poio e Pontevedra para conmemorar o Día da Galiza Mártir e lembrar e honrar ao político asasinado polos franquistas, Alexandre Bóveda, e a todas as persoas represaliadas na defensa da liberdade e a democracia en Galicia.

No acto celebrado en Poio, Ana Pontón reivindicou que ó longo destes anos "hai unha cousa que non cambiou que é a necesidade no nacionalismo. No medio desta crise do réxime que estamos vendo, as forzas estatais demóstrannos unha vez máis que non teñen unha axenda galega sobre a mesa, que non atenden as necesidades de Galiza".

Ante a presenza da filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, o seu neto Valentín García Bóveda, o presidente da Fundación Castelao Carlos Mella, e os alcaldes de Poio e Pontevedra, Luciano Sobral e Miguel Anxo Fernández Lores, a portavoz do BNG apuntou que neste 17 de agosto se homenaxea a Alexandre Bóveda "pero con él a todas as vítimas da represión franquista, que foron miles no noso país, que deixou unha ferida democrática, unha ferida nas familias, que non se vai curar sobre a impunidade e o esquecemento, senón que se vai curar sobre a verdade, sobre a reparación, sobre a xustiza, e iso é precisamente o que hoxe reivindicamos aquí, reivindicamos a Bóveda e a necesidade de políticas de recuperación da memoria histórica".

No BNG, lembrou, "levamos tempo dicindo que Galiza necesita unha lei de memoria histórica, que o día 17 de agosto ten que ser un día institucionalizado, que oficialmente a propia Xunta de Galiza o recoñeza como tal, e o celebre como tal, que é unha maneira de facer xustiza, de reparación".