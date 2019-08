La parroquia de Combarro honra a su patrón, San Roque

Combarro disfrutó ayer del día grande de las fiestas de San Roque. Y lo hizo con la misa y la procesión de la imagen del santo como protagonistas casi exclusivos de la jornada. La Banda de Música Airiños do Morrazo fue la encargada de amenizar la espera hasta la misa solemne en la iglesia parroquial, en la que se honró a San Roque, acompañado en el templo por la Virxe da Renda.

Tras la ceremonia, cantada por el coro Virxe de Fátima de Campelo, la imagen del Santo procesionó por las calles del casco histórico, acompañada de la música de la banda de O Morrazo.

Ya por la noche, las agrupaciones "Cantareiras Madialeva" y "Os Chispas do Lérez" animaron las calles con sus actuaciones.

Este mediodía tendrá lugar el I Campionato de Bolos en el atrio parroquial, recuperando una vieja costumbre de la zona. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se procederá a la subida de la Virxe da Renda a su capilla, acompañada por el grupo de gaitas "Vides Novas".

Esta agrupación folclórica amenizará la curiosa Festa do Can, que comenzará a las 21.00 horas, y a partir de las 22.00 horas habrá cantos de taberna en las plazas de San Roque, Alcalde, Peirao y en el Porta do Mar, con las acuaciones de "Cantadores Tradicionais", "Os Tonys" y "Retesías".

Mañana se clausurará la XXXVI Semana Cultural de San Roque tras diez días de fiestas en Combarro.