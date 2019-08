El imparable Iván Ferreiro se entrega a Pontevedra

El que fuera líder del grupo Los Piratas actuó ayer en Plaza de España con motivo de las fiestas de la Peregrina. El cantante lo dio todo e interpretó canciones de su carrera en solitario, así como del grupo. "Turnedo", "El pensamiento circular" o "Años 80", son temas ansiados por sus fans. Este es uno de los últimos conciertos del gallego, que lleva tres años con la gira "Casa" y que en unos meses parará para descansar y componer.

Pontevedra no falló ayer a su cita con Iván Ferreiro. Una noche fresca de temperatura y un público entregado recibieron al vigués que les respondió como una actuación en la que dió todo de si. El hiperactivo Ferreiro llenó el escenario de Plaza de España desviviéndose como solo él sabe hacer.

El cantante lleva tres años con la gira de su disco "Casa", pero al público parecía saberle a poco y ansiaba más. Lo demostró cantando al unísono con Ferreiro temas como "El pensamiento circular". Ciertamente, y como dice la canción, "hay algo sobrenatural" en el show del cantante. Letras que llegan al alma, que rompen y que duelen, como lo hace la vida a veces. Eso, se mezcla con la peculiar voz del que es también autor y acaba en un espectáculo que caló dentro de los oyentes.

Los Piratas, grupo que lideró el cantante desde 1991 hasta 2004, siguen vivos a través de la voz de Ferreiro y el público sigue pidiendo esos temas.

Canción tras canción el público pedía más y el cantante supo desgarrarse la voz para cantar lo que cuenta. Sus fans no olvidan canciones como "Turnedo", "El pensamiento circular" o "Años 80".

Aunque se confiesa "cansado", según contó esta semana en una entrevista a FARO, no lo hizo notar en el escenario y se dio por completo al público pontevedrés. Iván Ferreiro confiesa no creer en la inspiración sino en el trabajo, y no tiene miedo a fracasar. "Creo que cuando uno escribe y graba canciones tiene que hacerlas para uno mismo y tiene que emocionarle a uno. Si realmente esperas que eso que estas grabando le gusta a los demás es un fracaso seguro", explicaba Ferreiro a este periódico.

E0se miedo a no fracasar lo hace arriesgar y cantar con sinceridad lo que siente, quizá por eso su público fue capaz de conectar con ese mundo interior que gira en órbita al cantante.

Tres años de gira

Tras tres años de gira el gallego apura sus últimos conciertos antes de descansar y "tener tiempo para mis canciones", algo que echa de menos, según confesó a FARO.

Además en este último año ha iniciado la gira de su último disco "Cena recalentada", en homenaje al grupo Golpes Bajos, cuyo último concierto será en noviembre.

A pocos meses del descanso Ferreiro se confesaba hiperactivo y admite que no va a parar de hacer música.