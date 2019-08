La Festa do Mexilón de Combarro abre sus puertas en el casco historico entre una mayoría de turistas

La Festa do Mexilón abrió ayer sus puertas dentro del programa de la Semana Cultural de San Roque. Desde las 13.00 horas se pudieron degustar en la carpa de la Praza da Chousa mejillones al vapor, en escabeche a la vinagreta, tigre o en empanada con precios que no superan los cinco euros.

Hoy es el último día y la carpa vuelve a abrir a las 12.00 horas, una hora más tarde actúa en ella Ricardo Parada, a las 18.00 horas se vuelve a abrir la degustación hasta la noche.

Durante la jornada de ayer la plaza se llenó de una gran cantidad de turistas y vecinos que probaron los moluscos en los diferentes estilos. A muchos de los turistas esta fiesta gastronómica que organiza el Ateneo Corredoira y han aprovechado para comer o cenar. Es el caso de Carlos Peña, que está de vacaciones con un grupo de once personas, de diferentes puntos de España. Visitaron Combarro y probaron sus mejillones, valorando el precio y la calidad del producto.

"Están buenísimos y se nota la calidad, el mejillón es muy diferente al de otras zonas y el precio es muy económico", destaca José Luis Lacor, quien visita Combarro por segunda vez. "Es muy bonito", afirma mientras recuerda cómo era la parroquia cuando la visitó hace 18 años.

Aunque la Festa do Mexilón termine hoy no lo hace la Semana Cultural de San Roque que vive hoy a las 20.00 horas la tradicional bajada de la Virxe da Renda desde su capilla, acompañada del grupo tradicional Vides Novas. Una hora más tarde será el turno de la agrupación Cantadores Tradicionais y a las 22.30 horas termina la jornada con un concierto de rock clásico de Hofmanns Legacy. Mañana es el Día de San Roque, patrón de la parroquia, y se celebrará desde las 10.30 con un pasacalles a cargo de la Banda de Música Airiños do Morrazo y el grupo de gaitas Os Berberechiños. A las 12.00 horas será la misa en honor al patrón en la iglesia parroquial cantada por el coro Virxe de Fátima , seguido de la procesión con la Banda de Música Airiños do Morrazo. Ya por la noche, a las 22.00, las agrupaciones Cantareiras Madialeva y Os Chispas do Lérez animaran las calles.