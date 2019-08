David de María, Eleni Foureira y Henry Méndez actuarán en la Festa do Mar

La Festa do Mar cumple su XIX edición en la parroquia de Combarro. Una fiesta que nació alrededor del encuentro de embarcaciones tradicionales de Galicia y que se celebrará desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 en el Peirao da Canteira. Ayer el concejal José Luis Martínez, junto a l alcalde Luciano Sobral y Víctor Muñiz de la Asociación Armadiña Rock y Joaquín Fabeiro del Club marinero A Reiboa, presentaron unos días de celebración que unen la Festa do Mar, la XXIV Concentración de Embarcaciones Tradicionales y el Armadiña Rock. Entre todas las actividades que se darán en Combarro durante esos días destacan las actuaciones el jueves 22 de Eleni Foureira, David de María, Henry Méndez y el dj Mark Deluxe. La Plaza da Chousa acogerá cuatro horas de conciertos desde las once de la noche.

Martínez destacó la importancia de la almeja y el mejillón, de los que en la pasada edición se vendieron 1.100 kilos, cifra que este año esperan igualar o aumentar. Además quiso recordar que los productos se adquieren a través de la lonja de Campelo a las cofradías.

Este año continúa el Festival Chalaniñas, que cumple su segunda edición. Lo que empezó como un concierto infantil en esta edición serán dos días, miércoles y jueves de actividades por la mañana y por la tarde. Algunas de ellas son talleres infantiles marineros, punk infantil, conciertos, cantacuentos o teatro infantil.

Por su parte, desde el Club Mariñeiro A Reiboa hicieron un llamamiento a las inscripciones de las embarcaciones "como las dornas que antes surcaban nuestras rías y que ahora se ven gracias a actividades como estas" . Desde el club prevén alrededor de 40 embarcaciones, aunque depende de la meteorología. La entrega de premios a las regatas se hará el sábado 24 a las 21.30 horas.

Desde el gobierno local destacaron el auge del Armadiña Rock, que cada vez congrega a más gente. La Plaza da Chousa vivirá el viernes los conciertos de Heredeiros da Crus, Nao o Bastard on Parade, entre otros. El sábado será el turno de Dubioza Kolektiv, Dios kt Crew o Triángulo de Amor Bizarro mientras el domingo Ukestra do Medio amenizará la sesión vermú en a Plaza da Rualeira.

Por otro lado, se suma a las actividades la séptima Mostra da Canción Mariñeira que tendrá lugar el miércoles, jueves y domingo en la carpa gastronómica.

Desde el gobierno local recuerdan que, aunque intentarán dotar la zona del máximo aparcamiento posible, se prevé mucho trafico y "pedimos que la gente vaya a los aparcamientos disuasorios como A seca y no se intente llegar a Combarro porque lo único que hacemos es embotellar la carretera".